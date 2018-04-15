İsrail askerleri Hamas liderlerinden Tavil'i gözaltına aldı

Ramallah yakınlarındaki El-Bira kenti sakinlerinden bir görgü tanığı, İsrail ordusuna ait birliğin sabaha karşı Tavil'in evine baskın yaptığını söyledi.

Askerlerin evde yaptığı aramanın ardından Hamas'ın Batı Şeria'daki lider kadrosundan Tavil'i gözaltına aldığı ifade edildi.

Batı Şeria'daki Hamas'ın lider kadrosundan olduğu belirtilen Tavil, İsrail tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Tavil ayrıca, İsrail'in 1992'de Hamas hareketinden Güney Lübnan'a sürgün ettiği 416 kişi arasındaydı. Batı Şeria'daki direnişin önemli şahsiyetlerinden biri kabul edilen Tavil, 2006 yılında Bira kenti Belediye Başkanlığı'na seçilmişti.

Kaynak: AA