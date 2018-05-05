İsrail askerleri Gazze'de 6 Filistinliyi yaraladı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin doğu sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2'si çocuk 1'i sağlık görevlisi 6 kişinin yaralandığını, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Kudra ayrıca, İsrail güçlerinin sahadaki sağlık personellerini hedef almaya devam ederek çalışmalarına engel olduğunu aktardı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, askerlerin sınıra yaklaşmaya çalışan bir grup tespit ettiği ve geri dönmeleri için ateş açtığı öne sürüldü.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

50 Filistinli şehit edildi, 7 bin Filistinli yaralandı

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 50 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, yaklaşık 7 bin Filistinli yaralandı.

Filistinliler, gösterilerini İsrail'in kuruluş yıl dönümü ve "Büyük Felaket" adını verdikleri "Nekbe"nin tarihi olan 15 Mayıs'a kadar sürdürmeyi planlıyor.

Kaynak: AA