İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi şehit etti

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Han Yunus'un Huzaa beldesinin doğu sınırı yakınında sınırı geçmeye çalıştıkları iddia edilen bir grup Filistinli gence ateş açtı. Saldırıda bir Filistinli genç şehit oldu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de yaptığı açıklamada, Gazze sınırında ellerinde balta taşıdığı öne sürülen iki Filistinlinin sınırı geçme teşebbüsünün engellendiğini ifade etti.

Açıklamada, askerlerin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA