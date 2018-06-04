  • 04 HAZIRAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.631
    EURO 5.432
  • BIST 100075.36
    ALTIN 192.884
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde sınırı geçmeye çalıştığı iddia edilen bir Filistinliyi vurarak şehit etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi şehit etti

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Han Yunus'un Huzaa beldesinin doğu sınırı yakınında sınırı geçmeye çalıştıkları iddia edilen bir grup Filistinli gence ateş açtı. Saldırıda bir Filistinli genç şehit oldu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de yaptığı açıklamada, Gazze sınırında ellerinde balta taşıdığı öne sürülen iki Filistinlinin sınırı geçme teşebbüsünün engellendiğini ifade etti.

Açıklamada, askerlerin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER