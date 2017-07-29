İsrail askerleri Gazze sınırında bir Filistinliyi öldürdü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail askerlerinin sınırdaki El-Bureyc Kampı'nda gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş ettiğini belirtti. Kudra, açılan ateş sonucu Abdurrahman Ebu Humeyse (16) isimli gencin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Filistinli gençler, bir süredir İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı sınır bölgelerinde protesto ediyor.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.