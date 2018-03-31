İsrail askerleri Gazze sınırında 25 Filistinliyi yaraladı

Tarihi Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü'nün 42. yılında gerçekleştirilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün ardından bugün Gazzeliler, dönüş hakkı ve ablukanın kaldırılması için sınır bölgelerinde gösteriler düzenledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu Refah, Han Yunus ve Gazze'de 25 kişinin İsrail askerlerinin attığı mermilerle yaralandığını belirtti.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında dün düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 15 Filistinli şehit olmuş, yüzlerce Filistinli yaralanmıştı.

Kaynak: AA