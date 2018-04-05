  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » İsrail askerleri Filistinlilere yine gerçek mermilerle saldırdı

İsrail askerleri Filistinlilere yine gerçek mermilerle saldırdı

Yahudi yerleşimciler Nablus'taki "Yusuf makamı"na zorla girdi. İsrail askerleri, Filistinlilerle yaşanan arbedede gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti.

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İsrail askerleri Filistinlilere yine gerçek mermilerle saldırdı

İsrail polisi eşliğindeki çok sayıda fanatik Yahudi yerleşimci, otobüslerle Nablus'un doğusunda "Yusuf makamı"nın bulunduğu alana girdi. 

Yahudi yerleşimcilerin "Yusuf makamı"na zorla girerek "dini ritüellerini" gerçekleştirirken, duruma tepki gösteren Filistinlilere İsrail askerleri müdahale etti.

İsrail askerleri, gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullandı. Filistinliler, taş ve boş şişe attı, araç lastiklerini yakarak "Yusuf makamı"na giriş yollarını kapadı.

Yahudiler, Nablus'taki "Yusuf makamı"nda, Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor.

Ancak birçok arkeolog kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğunu, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf Duveykat isimli bir Müslüman'a ait olduğunu söylüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yahudi yerleşimciler, israil, Batı Şeria, filistin, gazze
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