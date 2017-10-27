İsrail askerleri, Filistinlilere plastik mermiyle saldırdı

Filistin Halk Direniş Komiteleri’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın farklı noktalarında Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi.

Filistinlilerin, düzenlediği gösteriyle Ayrım Duvarı’nın diğer tarafındaki zeytin ağaçlarına ulaşmak istediği ve zeytinlerini toplamak istediği, askerlerin ise göstericileri engellemeye çalıştığı ifade edilen açıklamada, Filistinli gençlerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık verdiği ancak olaylarda yaralananın olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail makamlarının Ayrım Duvarı’nın diğer tarafındaki zeytinlerini toplamak için gösteri düzenleyen Naalayn beldesi sakinlerinin ise sadece bir kısmına ayrım duvarının diğer tarafına geçmelerine izin verdiği ifade edildi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki üç milyona yakın Filistinli işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş yapamıyor.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'tekilerde ise 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği kaydedilirken, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısının kısa sürede bir milyona çıkarmayı istediği belirtiliyor.

Uluslararası hukuka göre, buralardaki Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı illegal kabul ediliyor.

Kaynak: AA