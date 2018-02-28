  • 28 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermiyle saldırdı: 2 yaralı

İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermiyle saldırdı: 2 yaralı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlara tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermilerle müdahale etti, 2 kişi yaralandı.

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İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermiyle saldırdı: 2 yaralı

Ramallah ve El-Bire kentleri ile El-Amari Mülteci Kampı yakınlarına baskın düzenleyen İsrail askerleri, duruma taş atarak tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullanarak müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, El-Amari Mülteci Kampı yakınlarında 2 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı ve tedavi altına alındığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: israil askerleri, Batı Şeria, israil, filistin
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