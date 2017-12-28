İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermi ile müdahale etti

Filistin Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Um-Şerayit ve Cebel et-Tavil bölgesindeki Kudüs gösterilerine gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi. Müdahale sırasında gerçek mermiyle yaralanan 2 kişinin hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Öte yandan, Yahudi yerleşimcilerin Nablus'un güneyinde bulunan Madima beldesine baskın düzenlediği, belde halkı ile yerleşimciler arasında arbede yaşandığı ifade edildi.

İsrail askerleri yerleşimcileri korumak için Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Çok sayıda Filistinli göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor. İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren tasarı, geçen hafta BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti.

Kaynak: AA

