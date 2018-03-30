İsrail askerleri Filistinlilere doğrudan ateş ediyor

Eymen es-Sehbani, hastaneye getirilen bazı ağır yaralıların gerçek mermiyle başından, kalbinden ve göğsünden vurulduğunu kaydetti.

Yaralı sayısı kapasiteyi aştı

Hastaneye sabahtan beri çoğu gerçek mermiyle ayak kısmından yaralanan 200'ün üzerinde Filistinlinin getirildiğini ifade eden Sehbani, ameliyat odalarının, sırasını bekleyen yaralılarla dolduğunu, yaralı sayısının hastanenin ve Gazze'deki sağlık birimlerinin kapasitesinin üstünde olduğunu aktardı.

"Tıbbi malzeme yardımı" çağrısı

Sehbani, yardım kuruluşlarına, yaralıları tedavi edebilmesi için sağlık bakanlığına yoğun bakım ve ameliyat odaları ile acil bölümünde kullanılacak tıbbi malzeme yardımında bulunmaları çağrısında bulundu.

15 kişi şehit oldu

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nde bugün Filistin Toprak Günü dolayısıyla gerçekleştirilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan Filistinlilere müdahalesinde 15 kişi şehit oldu, aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu yaklaşık bin 400 kişi yaralandı.

Kaynak: AA