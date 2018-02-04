İsrail askerleri Filistinlilere ait okulun bir kısmını yıktı

Görgü tanıkları İsrail askerlerinin, Kudüs kırsalındaki bedevi Arap topluluğu Ebu Nuvvar'daki ilkokulun üçüncü ve dördüncü sınıfların eğitim gördüğü bölümlerini yıktığını söyledi.

Tanıklar, 60 öğrenciden oluşan okulun, Ebu Nuvvar'da yaşayan 700 Filistinli bedevinin tek okulu olduğunu belirtti.

Ma'ale Adumim, Kedar ve Yeni Kedar isimli 3 Yahudi yerleşim birimi arasında kalan Ebu Nuvvar bedevileri, E1 adı verilen alanda yeni yerleşimler inşa etme planı nedeniyle İsrail hükümetinin bölgeyi boşaltmaları yönünde baskısına maruz kalıyor.

2016 yıkılıp bölge sakinleri tarafından inşa edilmişti

Baskılardan payını alan Ebu Nuvvar İlkokulu da İsrail güçlerince 2016'da yıkılmasının ardından bölge sakinleri tarafından tekrar inşa edilmişti.

Okulun tamamı hakkında tekrar yıkım kararı verilmiş, yıkım mahkeme nihai kararını verene kadar ertelenmişti. Ancak bu eğitim-öğretim dönemi başında ihtiyacı karşılamak için inşa edilen 2 sınıf hakkında kesin yıkım kararı verildiğinden söz konusu sınıflar misafirhaneye taşınmıştı.

İsrail ile Filistin arasında yapılan Oslo anlaşmasına göre C bölgesi olarak sayılan bölgede bulunan 700 kişilik Ebu Nuvvar bedevileri, İsrail'in tüm tehditlerine ve baskılarına rağmen köylerinden ayrılmayı reddediyor.

Filistinli taraflar İsrail'in bu yıkımlarla, E1 olarak isimlendirilen bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs'teki, Azariya'daki ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

Kaynak: AA