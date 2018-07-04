İsrail askerleri Filistinlilere ait 40 ev ve ağılı yıktı

Ebu Nevvar yerleşkesi adına konuşan Davud Cehalin, İsrail askerlerinin, sabah saatlerinde buldozerlerle Ebu Nevvar'a girerek, bölgede Filistinlilere ait ev ve ağılları yıkmaya başladığını açıkladı.

Ebu Nevvar'da bulunan 20 ev ile 20 ağılın buldozerlerle yıkıldığını belirten Cehalin, belde sakinlerinin bölgede kalmakta kararlı olduğunu ve evlerini yeniden inşa edeceklerini belirtti.

Yaklaşık bir saat içinde gerçekleşen yıkım işlemi sırasında Filistinliler evlerinden eşyalarını bile çıkaramadı.

İsrail ile Filistin arasında yapılan Oslo anlaşmasına göre "C" bölgesi olarak sayılan alanda bulunan 700 kişilik Ebu Nevvar bedevileri, İsrail'in tüm tehditlerine ve baskılarına rağmen köylerinden ayrılmayı reddediyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla, E1 olarak isimlendirilen bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs'te, Azariya'da ve Lut Gölü'nde (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını belirtiyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A" bölgesinin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B" bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C" bölgesinin idari ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C" bölgesinde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

Kaynak: AA