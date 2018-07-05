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İsrail askerleri Filistinli kadının başörtüsünü yırtarak yerde sürükledi

İsrail askerleri, Kudüs'ün doğusunda bulunan Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve ağılların yıkılmasını protesto eden bir kadının başörtüsünü yırttıktan sonra yerde sürükledi.

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Doğu Kudüs'teki Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan kısmında bulunan Han el-Ahmer ve Ebu Nevvar bedevi topluluklarına giden yolları kapatan İsrail askerleri, Ebu Nevvar'daki 40 ev ve ağılı yıktı.

Buldozerlere karşı koymaya çalışan Filistinli aktivistlere müdahale eden İsrail güçleri, aktivistlerin birçoğunu darbederken bazılarını da gözaltına aldı.

İsrail askerleri yıkımı protesto eden bir kadının başörtüsünü yırttıktan sonra yerde sürükleyerek tutukladı.

Darbedilen Filistinlilerin olay yerinde tedavi edildiği aktarıldı.

Kaynak: Reuters, TasnimNews

Etiketler: israil, Han el-Ahmer, filistinli kadın, asker
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