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İsrail askerleri Filistinli kadının başörtüsünü yırtarak yerde sürükledi

İsrail askerleri, Kudüs'ün doğusunda bulunan Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve ağılların yıkılmasını protesto eden bir kadının başörtüsünü yırttıktan sonra yerde sürükledi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:00





