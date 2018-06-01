İsrail askerleri Filistinli hastalara böyle müdahale etti

Gazze ablukasını protesto etmek için Gazze’den denize açıldılar. İsrail donanması önce hücum botlar ve teknelerle “Özgürlük Gemisi”nin önünü kesti.

Kanser ve hepatit hastaları vardı

Daha sonra ağır silahlı İsrail askerleri tekneye çıktı. Kanser ve hepatit hastalarının olduğu gemiye ağır silahlı İsrail askerlerinin çıkmasıyla, yaşanan korku kameralara yansıdı.

Gemiye el koyup, hapishaneye attılar

Gemiye el koyan İsrail askerleri, gemiyi Aşdod Limanı’na çekti. Gemide bulunanlar gözaltına alındı.1 gün sonra ise kaptan hariç diğerleri serbest bırakıldılar.

Özgürlük direnişini Akdeniz'e taşıdılar

17 kişinin olduğu "Özgürlük Gemisi" ve ona eşlik eden çok sayıda küçük tekne Salı günü, Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 8. yılı nedeniyle, Gazze Limanı'ndan sembolik olarak denize açıldı.

Protesto gösterisiyle dünyaya İsrail'in Gazze'ye uyguladığı hukuksuz ablukanın kaldırılması çağrısı yapıldı.

Kaynak: TRT Haber