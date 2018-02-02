  • 02 ŞUBAT 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.763
    EURO 4.684
  • BIST 118027.69
    ALTIN 161.527
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail askerleri Filistinli göstericilere ateş açtı: 20 yaralı

İsrail askerleri Filistinli göstericilere ateş açtı: 20 yaralı

İsrail askerlerinin Doğu Kudüs'te cuma namazı sonrası protesto gösterisi düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 20 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrail askerleri Filistinli göstericilere ateş açtı: 20 yaralı

İsrail askerlerinin Doğu Kudüs'te cuma namazı sonrası protesto gösterisi düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 20 kişinin yaralandı. 

Görgü tanıkları, İsrail güvenlik güçlerinin Doğu Kudüs'teki İseviye beldesinde Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir grup Filistinlinin cuma namazı sonrası protesto gösterisi düzenlediğini söyledi. 

İsrail güçlerinin göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermiyle müdahalesinde göstericilerden 20 kişi çeşitli şekillerde yaralandı.

Yaralılar yakın hastanelerde tedavi altına alındı. 

Yaklaşık 10 gündür İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi, polislerin geniş çaplı baskın ve gözaltı operasyonlarından sonra Doğu Kudüs'ün İseviye beldesinde Filistinlilerin bazı iş yerlerini yıkma ve caddelerde asılı milli sloganlar ile fotoğrafları kaldırma çalışmaları başlatmıştı.

Kaynak: AA  

Etiketler: israil, filistin, Doğu Kudüs
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER