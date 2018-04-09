İsrail askerleri 'Filistinli genci vurdukları anı' kameraya almış

Sosyal medyada bugün dolaşıma giren 1 dakika 16 saniyelik videoda telle çevrili sınıra yaklaşan bir Filistinli gencin İsrailli keskin nişancı tarafından vurulduğu an görülüyor.

Keskin nişancıya ait tüfeğin dürbününden kaydedilen görüntüde 3 Filistinli gencin sınıra yaklaştığı görünüyor. Sosyal medyada büyük tepkilere neden olan videoda, İsrailli komutanın kaydın alındığı tüfeği kullanan keskin nişancıya "mavi elbiseli olanı durduğu zaman vur" diye emir verdiği duyuluyor.

Ancak, keskin nişancı pembe tişört giyen Filistinli genci hedef aldığını söylüyor. Bu konuşmadan kısa bir süre sonra bir el silah sesi duyuluyor ve sınıra yakın bir bölgede bulunan ve üzerinde pembe tişört bulunan genç yere düşüyor.

İsrail askerleri sevinç çığlıkları atıyor

Videoda, gencin vurulduğunu gören İsrail askerlerinin sevinç çığlıkları attığı, bir askerin "Ne güzel video oldu" dediği, diğer İsrail askerlerinin ise Filistinli genci vuran keskin nişancıyı övmesi duyuluyor.

Silah sesinin ardından onlarca Filistinli vurulan genci hastaneye kaldırmak için bölgeye geliyor ve genci oradan alıyor. Filistinli gencin vurulduğu anda bölgeden çok sayıda ambulans sesi yükseliyor.

Bu sırada kayıtta olan kamerada İsrail askerlerinin güldükleri duyuluyor.

Ne zaman ve nerede çekildiği tam olarak bilinmeyen videonun İsrail ablukası altındaki Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde çekildiği tahmin ediliyor.

Zira İsrail ordusu askerlerine Gazze'de düzenlenen barışçıl gösterilerde sınıra yaklaşan Filistinlileri vurma emri vermişti.

30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail keskin nişancılarının ateş açması sonucu 32 Filistinli şehit oldu, birçoğu gerçek mermiyle vurulan 2 bin 850 Filistinli yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusu, Filistinliler arasında büyük tepkiye neden olan videoyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada, videonun aylar önce kaydedildiği ileri sürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında geçen hafta cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

Kaynak: AA