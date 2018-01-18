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İsrail askerleri Filistinli genci öldürüp ardından evini yıktı

İsrail askerleri Batı Şeria'da evini ablukaya alarak ateş açtıkları bir Filistinli genci öldürdü. Daha sonra da gencin evini yıktı.

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İsrail askerleri Filistinli genci öldürüp ardından evini yıktı

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları sürüyor.

İsrail askerlerinin, Cenin kentinin batısındaki Vadi Birkin'deki bir evi buldozerlerle ablukaya aldı ve bölgeyi giriş çıkışlara kapattı.

Çıkan çatışmada Filistinli 22 yaşındaki Ahmed Nasr Cerrar'ın hayatını kaybetti. İsrail askerleri daha sonra Cerrar'ın evinin bir kısmını yıktı.

Çok sayıda askeri araçla Cenin'e baskın düzenleyen İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışma çıkarken, pek çok mahallede halkın sokağa çıkmasına engel olundu.

İsrail askerleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 5'i çocuk 22 Filistinliyi de gözaltına aldı.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: israil askerleri, Batı Şeria
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