  • 09 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.057
    EURO 4.984
  • BIST 114887.51
    ALTIN 173.411
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail askerleri Filistinli genci askeri araçla ezdi

İsrail askerleri Filistinli genci askeri araçla ezdi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde Filistinli bir genci askeri araçla kasten ezerek yaraladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrail askerleri Filistinli genci askeri araçla ezdi

Halk Direniş Komiteleri'nin El Halil Koordinatörü Ratıb el-Cubur, “İsrail askerleri, El Halil’in güneyindeki Yatta beldesinde, 17 yaşındaki Nasır Abdurabbu’yu kovaladıktan sonra askeri araçla ezdi” dedi.

Cubur, Abdurabbu’nun motosikletiyle yolda gittiği sırada İsrail askerlerince kovalandığına dikkat çekerek, “Yanına yaklaşan askeri cip, motosiklete çarpıp üstünden geçti” diye konuştu.

İsrail askerlerinin Filistinli genci yaralı bir şekilde yol kenarında bırakarak kaçtığını aktaran Cubur, Abdurabbu’nun vücudunda birçok kırık oluştuğunu, Yatta Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: israil askerleri, Batı Şeria, filistin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER