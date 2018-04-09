İsrail askerleri Filistinli genci askeri araçla ezdi

Halk Direniş Komiteleri'nin El Halil Koordinatörü Ratıb el-Cubur, “İsrail askerleri, El Halil’in güneyindeki Yatta beldesinde, 17 yaşındaki Nasır Abdurabbu’yu kovaladıktan sonra askeri araçla ezdi” dedi.
Cubur, Abdurabbu’nun motosikletiyle yolda gittiği sırada İsrail askerlerince kovalandığına dikkat çekerek, “Yanına yaklaşan askeri cip, motosiklete çarpıp üstünden geçti” diye konuştu.
İsrail askerlerinin Filistinli genci yaralı bir şekilde yol kenarında bırakarak kaçtığını aktaran Cubur, Abdurabbu’nun vücudunda birçok kırık oluştuğunu, Yatta Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını belirtti.
Kaynak: AA