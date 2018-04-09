  • 09 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.061
    EURO 5.006
  • BIST 113059.75
    ALTIN 174.011
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu yaraladı

İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle vurarak yaraladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu yaraladı

Nablus şehrine bağlı Tell Beldesi Belediye Başkanı Munzir Zeydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldeye baskın düzenleyen İsrail askerlerinin öğrencilerin okullarından çıkışına izin vermemesi üzerine askerler ile belde sakinleri arasında olaylar çıktığını belirtti.

Çıkan olaylarda İsrail askerlerinin 15 yaşındaki Basil el-Hindi isimli çocuğa gerçek mermiyle ateş ettiğini kaydeden Zidan, ağır yaralanan Filistinli çocuğun Nablus'taki Rafidiya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade etti.

Zidan, daha sonra yaptığı açıklamada, tedavi altına alınan Filistinli çocuğun durumunun iyi olduğunu söyledi.

Nablus'un çevresinde bulunan küçüklü büyüklü 39 Yahudi yerleşim biriminde yaklaşık 40 bin yerleşimci yaşıyor. Zaman zaman İsrail askerleri bölgedeki Filistin köylerine baskınlar düzenliyor. İsrail askerleri, köylerine baskın düzenlenmesine tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanmaktan çekinmiyor.
 

Kaynak: AA  

Etiketler: israil askerleri, filistin, Batı Şeria
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER