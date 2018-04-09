İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu yaraladı

Nablus şehrine bağlı Tell Beldesi Belediye Başkanı Munzir Zeydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldeye baskın düzenleyen İsrail askerlerinin öğrencilerin okullarından çıkışına izin vermemesi üzerine askerler ile belde sakinleri arasında olaylar çıktığını belirtti.

Çıkan olaylarda İsrail askerlerinin 15 yaşındaki Basil el-Hindi isimli çocuğa gerçek mermiyle ateş ettiğini kaydeden Zidan, ağır yaralanan Filistinli çocuğun Nablus'taki Rafidiya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade etti.

Zidan, daha sonra yaptığı açıklamada, tedavi altına alınan Filistinli çocuğun durumunun iyi olduğunu söyledi.

Nablus'un çevresinde bulunan küçüklü büyüklü 39 Yahudi yerleşim biriminde yaklaşık 40 bin yerleşimci yaşıyor. Zaman zaman İsrail askerleri bölgedeki Filistin köylerine baskınlar düzenliyor. İsrail askerleri, köylerine baskın düzenlenmesine tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanmaktan çekinmiyor.



Kaynak: AA