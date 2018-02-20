İsrail askerleri Filistinli ailenin evini yıktı

Doğu Kudüs'ün Azariya beldesindeki Cebel el-Baba Halk Direniş Komitesi Koordinatörü Ataullah Cehhaleyn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Cebel el-Baba'da Filistinli bir ailenin barındığı evi bu sabah buldozerlerle yıktığını söyledi. Cehhaleyn, 13 kişilik ailenin yaşadığı evin Avrupa Birliği fonu ile inşa edildiğini aktardı.

Cehhaleyn ayrıca, yıkımın bölgedeki Filistinli halkı göç ettirerek, Azariya'daki Ma'ale Adumim Yahudi yerleşim birimi ile Kudüs'teki Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamayı amaçlayan İsrail'in "E1 projesi" için gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA