İsrail askerleri biri çocuk 2 Filistinliyi şehit etti

İşgal altındaki Filistinliler Cuma namazının ardından birçok noktada ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" adı verilen planını protesto etti.

Sert müdahalede bulunan İsrail askerleri biri 13 yaşında çocuk olmak üzere 2 Filistinli'yi şehit etti. Yüzlerce Filistinli yaralandı.

Filistinliler Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğu yüzyılın anlaşmasını "Yüzyılın Tokadı" olarak nitelendiriyor ve karşı çıkıyor. Filistinlilere göre bu planla İsrail'in işgali daha da pekişecek.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, planı görüşmek için bölgeye giden damadı ve danışmanı Jared Kushner ile görüşmeyi kabul etmemişti.

İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açması ve göz yaşartıcı gaz kullanması sonucu 3'ü ilk yardım görevlisi, 6'sı çocuk, 3'ü ağır yaralı olmak üzere 310 kişinin farklı yerlerinden yaralandı.

"Gazze'den Batı Şeria'ya kan ve kader ortaklığı" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 14. cumasındaki gösterilere İsrail'in geçmiş gösterilerde uyguladığı orantısız güce rağmen binlerce Filistinli katılıyor.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Kaynak: AA