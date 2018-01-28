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İsrail askerleri bir Filistinliyi plastik mermiyle yüzünden vurdu

İsrail askerlerinin Ramallah kenti yakınlarındaki ev baskınlarını protesto eden Filistinliler, sert müdahaleye maruz kaldı. Bir Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

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İsrail askerleri bir Filistinliyi plastik mermiyle yüzünden vurdu

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da ev baskınlarına devam ediyor. Filistinliler, Ramallah kenti yakınlarındaki Beyt Rima beldesinde ev baskınları düzenleyen İsrail askerlerine tepki gösterdi.

İsrail askerleri, Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.

Filistinli gençler, İsrail güçlerine taş atarak ve lastik yakarak karşılık verdi.

Olaylarda bir Filistinlinin yüzüne isabet eden plastik mermi nedeniyle yaralandığı, tedavi için Selfit kentindeki Yasir Arafat Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: yaralı, protesto, israil, filistin
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