  • 10 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil şehrinde "bir askeri bıçaklayarak hafif yaraladığı" iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü.

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İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, aracını El-Halil'in güneyine yer alan illegal Yahudi yerleşim birimi Tekoa'nın önünde bekleyen İsrail askerlerinin üzerine süren bir Filistinlinin, aracından inerek bir askeri bıçakla hafif yaraladığı öne sürüldü.

Olay yerinde bulunan İsrail askerlerinin söz konusu Filistinliyi vurarak öldürdüğü, hafif yaralandığı ifade edilen İsrail askerinin ise hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor. İsrail güçleri zaman zaman "saldırı girişiminde bulundukları" iddiasıyla Filistinlileri vuruyor. İnsan hakları örgütleri söz konusu uygulamalarından dolayı İsrail güçlerini, "sokak ortasında yargısız infaz yapmakla" suçluyor.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da 400 bin, Doğu Kudüs'te 200 bin civarında Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı illegal kabul ediliyor.

Etiketler: israil askerleri, Batı Şeria
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