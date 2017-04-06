  • 06 NISAN 2017, PERŞEMBE

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İsrail askerleri bir Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi darbettikten sonra gözaltına aldı.

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İsrail askerleri bir Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi darbettikten sonra gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, olay Nablus yakınındaki Cemaayn beldesi girişinde sabah saatlerinde yaşandı. Kızılay ekiplerinin, İsrail askerleri tarafından darbedilen Filistinliye tıbbi müdahalede bulunduğu belirtildi.

Ardından Filistinli gencin askerler tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Olayla ilgili daha fazla bilgi verilmezken, İsrail'den de herhangi bir açıklama yapılmadı. 

Etiketler: israil, filistin, gözaltı, Batı Şeria
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