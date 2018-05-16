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İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilere müdahale etti

Batı Şeria'nın Ramallah kentinin El Bire bölgesinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yaptığı katliamı protesto etti.

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İsrail askerleri, lastik yakarak yolu kapatan Filistinli göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. 

Filistinli göstericiler taş atarak karşılık verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: israil askerleri, filistin, Batı Şeria
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