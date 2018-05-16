İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilere müdahale etti

İsrail askerleri, lastik yakarak yolu kapatan Filistinli göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Filistinli göstericiler taş atarak karşılık verdi.
Kaynak: AA
Batı Şeria'nın Ramallah kentinin El Bire bölgesinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yaptığı katliamı protesto etti.
İsrail askerleri, lastik yakarak yolu kapatan Filistinli göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Filistinli göstericiler taş atarak karşılık verdi.
Kaynak: AA