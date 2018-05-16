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İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilere müdahale etti

Batı Şeria'nın Ramallah kentinin El Bire bölgesinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yaptığı katliamı protesto etti.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 17:00





