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İsrail askerleri Batı Şeria’da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

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İsrail askerleri Batı Şeriada 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 15 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ve 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: AA

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