İsrail askerleri Batı Şeria ve Gazze sınırında 92 Filistinliyi yaraladı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin El-Halil yakınlarındaki gösterilere müdahalesinde 3 Filistinlinin gerçek mermi ile yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail askerlerinin Beytüllahim kentinin kuzey girişindeki müdahalelerinde 4 Filistinlinin gerçek mermi, 45'inin plastik mermi ile 7'sinin ise çeşitli sebeplerle yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, 77 Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.

Gazze'de 33 yaralı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 33 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Kudra, İsrail askerlerinin yoğun şekilde attığı göz yaşartıcı gazdan da 70 kişinin etkilendiğini kaydetti.