İsrail askerleri, Avrupa Parlamentosu heyetini alıkoydu

İsrail askerlerinin, Avrupa Parlamentosundan bir heyeti Batı Şeria'nın El-Halil kentinde incelemelerde bulundukları sırada bir binada 3 saat alıkoyduğu bildirildi.

Fetih Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İtalyan ve Yunanistanlı milletvekilleri ile Filistinli gözlemcilerin bulunduğu heyetin eski beldede, Filistinlilerin durumuyla ilgili gözlemlerini sürdürürken İsrail askerlerinin attığı göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarına maruz kaldığı, ayrıca bir binada 3 saat alıkonuldukları ve kentte gezmelerine engel olunduğu duyuruldu.

Açıklamada, Avrupa ülkelerine, milletvekillerine yönelik tutumundan dolayı İsrail'le ortaklık anlaşmasını askıya alma çağrısı yapıldı.

Jerusalem Post gazetesinin 30 Ağustos tarihli haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, El-Halil kentinin orta kesiminde yaşayan yaklaşık bin Yahudi yerleşimcinin Ramallah yönetimine bağlı belediyeden ayrılması yönünde karar aldıklarını açıklamıştı.

İsrail ile Filistin arasında 1997'de yapılan anlaşma ile El-Halil kenti, H1 ve H2 olmak üzere iki kısma ayrılmıştı. Kentin yüzde 80'i tümüyle Filistin yönetiminin kontrolüne, yüzde 20'lik bölümü ise güvenlik bakımından İsrail'e, idari olarak ise Filistin'e bağlanmıştı.

El-Halil'in tamamındaki belediye hizmeti söz konusu tarihten bu yana Filistin yönetimi tarafından sağlanıyor.