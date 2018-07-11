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İsrail askerleri ateş açtı: 1 Filistinli yaralandı

İsrail askerleri Gazze Şeridi sınırında bir Filistinli genci gerçek mermiyle vurarak yaraladı.

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İsrail askerleri ateş açtı: 1 Filistinli yaralandı

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında Gazze'de Refah kentinin doğusunda bulunan Filistinli gençlerden biri, sınırı geçmeye çalıştığı sırada İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açması sonucu yaralandı.

Yaralı genç, tedavi için hastaneye kaldırılırken sağlık durumuyla ilgili bilgi alınamadı.

137 Filistinli şehit oldu, 15 binden fazla Filistinli yaralandı

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinin başladığı 30 Mart'tan bu yana 137 Filistinli şehit oldu, 15 binden fazla Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, Gerçek mermi, gazze
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