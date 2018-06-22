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İsrail askerleri Anadolu Ajansı foto muhabirini vurdu

İsrail askerleri, Gazze sınırında barışçıl gösterileri takip eden Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirini gerçek mermi ile sol elinden yaraladı.

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İsrail askerleri Anadolu Ajansı foto muhabirini vurdu

İsrail askerleri, Gazze sınırında düzenlenen barışçıl göstericilere müdahaleye devam ediyor. Gösterileri takip için bölgede bulunan AA foto muhabiri Ali Cadallah, askerlerin açtığı ateş sonucu sol elinden gerçek mermi ile yaralandı. Cadallah, tedavi için Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cadallah, geçtiğimiz ay İsrail askerlerinin attığı gaz bombası kapsülünün göğsüne isabet etmesi sonucu da yaralanmıştı.

Filistinliler, Gazze sınırı boyunca beş noktada Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemleri kapsamında "Yaralılara Vefa Cuması" adıyla gösteriler düzenliyor.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 130'dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, 14 binden fazla Filistinli yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.

Kaynak: AA

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