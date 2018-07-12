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İsrail askerleri 7 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinliyi terör olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

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İsrail askerleri 7 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Şeria'da gece yapılan baskınlarda "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla 7 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınanların soruşturma için ilgili kurumlara sevk edildiği kaydedildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, gözaltı, filistin
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