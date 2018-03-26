İsrail askerleri 43 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail devlet radyosunun haberine göre, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlediği operasyonlarda "illegal eylemlere karıştıkları" iddiasıyla 43 Filistinli gözaltına alındı.
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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
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İsrail hapishanelerinde 7 bin Filistinli var
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın, 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ve 300'den fazlası çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli var.
1 ila 6 ay alıkonabiliyorlar
İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.
Kaynak: AA