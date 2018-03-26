İsrail askerleri 43 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail devlet radyosunun haberine göre, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlediği operasyonlarda "illegal eylemlere karıştıkları" iddiasıyla 43 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 7 bin Filistinli var

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın, 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ve 300'den fazlası çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli var.

1 ila 6 ay alıkonabiliyorlar

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: AA