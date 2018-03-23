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İsrail askerleri 4 Filistinliyi gerçek mermilerle yaraladı

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını protesto etmek için Gazze'nin sınır bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahale etti.

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İsrail askerleri 4 Filistinliyi gerçek mermilerle yaraladı

İsrail güvenlik güçleri müdahale sırasında göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermi kullanırken Filistinliler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

4 Filistinli yaraladı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, sınıra yakın bölgede düzenlenen gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 4 Filistinlinin yaralandığını, birinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.

İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.

Kaynak: AA

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