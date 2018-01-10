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İsrail askerleri 3 yaşındaki çocuğu gerçek mermiyle yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle yaraladı.

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İsrail askerleri 3 yaşındaki çocuğu gerçek mermiyle yaraladı

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kenti yakınında askeri eğitim sırasında kullandığı gerçek mermi Filistinli çocuğa isabet etti.

Başından yaralanan çocuk Nablus'taki Rafidya Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi bulunmuyor.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıdığı çarşamba gününden bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleyen Filistinlilere İsrail güvenlik güçlerinin müdahalelerinde yüzlerce Filistinli yaralandı.

Trump, 6 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyinin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Batı Şeria, israil askerleri, Gerçek mermi
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