İsrail askerleri 3 yabancıyı gözaltına aldı

"Han el-Ahmer'i Kurtarın" kampanyası organizatörü Abdullah Ebu Rahme, İsrail askerlerinin bedevilere ait ev ve ağılların yıkım kararına tepki gösteren kalabalığa sabah saatlerinde müdahale ettiğini ve 3 yabancıyı gözaltına aldığını söyledi.

Gözaltına alınanların uyrukları açıklanmadı

Gözaltına alınanların uyrukları hakkında bilgi vermeyen Ebu Rahme, askerlerin bölgeye girişleri kapattığını ve gazetecilerle dayanışma için gelenlerin girişine izin vermediğini belirtti.

Dün sabahtan itibaren Doğu Kudüs Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan kısmında bulunan Han el-Ahmer ve Ebu Nevvar bedevi topluluklarına giden yolları kapatan İsrail askerleri, Ebu Nevvar'daki 40 ev ve ağılı yıkmıştı.

Yıkıma tepki gösteren Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, birçok Filistinliyi darbederken bazılarını da gözaltına almıştı.

Bölgede Necef Çölü'nden (Negev) zorla göç ettirilenler yaşıyor

İsrail Yüksek Mahkemesi mayısta yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun yıkılmasına karar vermişti.

Söz konusu bölgede, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen kişiler yaşıyor.

İsrail'in Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlama planı

Han el-Ahmar, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, Azariya ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını düşünüyor.

Kaynak: AA