İsrail askerleri 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin eşlik ettiği bir grup Yahudi yerleşimci, Nablus'un doğusunda yer alan Balata beldesinde Hazreti Yusuf'un makamı olarak kabul ettikleri türbeye girdi.

Duruma tepki gösteren Filistinlilere, askerler müdahale etti.

Filistinli sağlık kaynakları, İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi ile müdahale ettiği olayda 3 Filistinlinin yaralandığını, onlarca kişinin de gazdan etkilendiğini aktardı.

Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf makamında", Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor.

Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğunu, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf Duveykat isimli bir Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

İsrail askerleri çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 27 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordu yetkilisinden alınan bilgiye göre, gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 17 Filistinli gözaltına alındı.

Filistinli kaynaklar da, İsrail polisinin Doğu Kudüs'te yaptığı operasyonda en az 10 Filistinliyi gözaltına aldığını aktardı.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA