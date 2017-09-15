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İsrail askerleri 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, Gazze sınırında 3 Filistinliyi yaraladı.

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İsrail askerleri 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin Gazze sınırında 3 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Gazze'nin doğu sınırındaki Cibaliye Mülteci Kampı'nda onlarca kişi, İsrail ablukasını protesto için gösteri düzenledi. Protestolar sırasında sınırda konuşlanan İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Cibaliye Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin göstericilere ateş açması sonucu 3 gencin yaralandığını belirtti.

Kudra, yaralıların Endonezya Hastanesi'ne kaldırıldığını, durumlarının ağır olmadığını ifade etti.

İsrail, 10 yıldır abluka uyguladığı Gazze'de, sınıra 300 metre yaklaşan Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile müdahale ediyor.

Etiketler: israil askerleri, Filistinli
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