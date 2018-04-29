İsrail askerleri 3 Filistinliyi şehit etti

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında geçen 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. Gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 49'a yükseldi.

İsrail ordusu, askerlerine Gazze'de düzenlenen barışçıl gösterilerde sınıra yaklaşan Filistinlileri vurma emri vermişti.

İsrail askerleri bugün de Gazze'nin güneyinde sınırı geçtiği iddiasıyla üç Filistinliyi şehit etti.

49 Filistinli şehit oldu

30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde 49 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, 6 binden fazla gösterici yaralandı. Şehit olanlar arasında 2 gazeteci ve 18 yaş altında olan 4 Filistinli bulunuyor. Yaralılardan bin 673'ü de İsrail askerlerinin kullandığı gerçek mermilerin hedefi oldu.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine Mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

Kaynak: AA