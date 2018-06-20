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İsrail askerleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 22 Filistinliyi gözaltına aldı.

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İsrail askerleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da "terör olaylarına karıştığı" iddiasıyla 22 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, bu kişiler arasında 2008 yılından bu yana İsrail hapishanesinde tutulan oğlunu ziyaret ettiği sırada gözaltına alınan Filistinli bir kadının da olduğu aktarıldı.

Gözaltılarla ilgili Filistinli yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin son verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk yaklaşık 6 bin Filistinli var.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, gözaltı, filistin
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