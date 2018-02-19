  • 19 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.759
    EURO 4.665
  • BIST 115881.96
    ALTIN 162.677
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail askerleri 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde Filistinlileri gerçek mermiyle yaraladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrail askerleri 2 Filistinliyi yaraladı

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde ABD'nin Kudüs kararını protesto eden Filistinlilere, İsrail askerleri ses bombası ve göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermi ile müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, gerçek mermiyle bacağından vurulan bir Filistinlinin Tulkerm Hastanesi'ne, karnı ve kolundan yaralanan diğer bir Filistinlinin ise Salfit Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Salfit Hastanesi'ne kaldırılan Filistinlinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana Filistin'in birçok bölgesinde gösteriler düzenleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: israil askerleri, Batı Şeria, filistin, Gerçek mermi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER