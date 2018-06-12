İsrail askerleri, 2 Filistinliyi gerçek mermilerle yaraladı

Batı Şeria'nın Kuzeyindeki Yerleşim Birimi Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, Yitzhar Yahudi Yerleşim Birimi'nden bir grup Yahudi yerleşimcinin, Nablus'un güneyindeki Burin Köyü'nde bulunan Filistinlilerin evlerine saldırı düzenlediğini açıkladı.
Daglas, saldırının ardından İsrail askerleri ve köy sakinleri arasında çıkan arbedede 2 Filistinlinin yaralandığını söyledi.
Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında da, 2 Filistinlinin gerçek mermilerle yaralandığı belirtildi.
Biri göğsünden, diğeri boynundan yaralanan Filistinliler Rufeyda Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA