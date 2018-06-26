İsrail askerleri 18 Filistinliyi yaraladı

Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir grup Yahudi yerleşimcinin dini ayinlerini gerçekleştirmek üzere "Yusuf Türbesi'ne" baskın düzenlemesiyle eş zamanlı olarak Filistinlilerle İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 18 kişinin yaralandığı, çok sayıda kişinin de atılan göz yaşartıcı gaz bombalarından etkilendiği belirtildi.

Görgü tanıkları ise İsrail askerlerinin, çatışmalar sırasında iki Filistinliyi gözaltına aldığını kaydetti.

Nablus'un doğusunda bulunan "Yusuf Türbesi", Yahudiler tarafından kutsal bir mekan olarak kabul ediliyor. Yahudiler, Hazreti Yusuf'un kemiklerinin Mısır'dan getirilip burada defnedildiğine inanıyor.

Filistinli tarihi eser uzmanları ise türbenin birkaç yüzyıllık geçmişi olduğunu ve Hazreti Yusuf'a değil Yusuf Duveykat isimli bir alime ait olduğunu iddia ediyor.

Kaynak: AA