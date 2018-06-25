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İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da terör olaylarına karıştıkları iddiasıyla 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

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İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla Batı Şeria'da 16 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca gözaltına alınanların sorgulanmak üzere emniyet birimlerine sevk edildiği kaydedildi.

İsrail güçleri, işgal altında bulunan Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti’nin son verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: israil askerleri, Batı Şeria
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