  • 18 EYLÜL 2017, PAZARTESI

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İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

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İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 16 Filistinlinin, "terör olaylarına karıştıkları" gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin, Beytüllahim kentinde "patlayıcı madde ile saldırı düzenleme niyetinde olan" bir Filistinliye ateş açtığı ve ayağından yaralanan gencin hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Filistin makamlarının resmi verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere, 12'si milletvekili, 450'si idari tutuklu, 62'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

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