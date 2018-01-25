  • 25 OCAK 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.744
    EURO 4.646
  • BIST 119648.37
    ALTIN 163.323
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail askerleri 15 yaşındaki bir çocuğu yaraladı

İsrail askerleri 15 yaşındaki bir çocuğu yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli çocuk yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrail askerleri 15 yaşındaki bir çocuğu yaraladı

Görgü tanıklarından bilgiye göre, İsrail askerlerinin Burga köyünün batısındaki El-Havd bölgesinde açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Muhiddin Abdurrahman Salah boynundan yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise yaralanan Filistinli çocuğun Nablus'taki Rafidya Hastanesi'ne kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de İsrail'i Kudüs'ün başkenti olarak tanıma kararı almasından bu yana Filistin topraklarında gerginlik yaşanıyor. İsrail askerleri ise düzenledikleri operasyonlarla Filistinlileri gözaltına almaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, Batı Şeria, filistin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER