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Buradasınız : » » İsrail askerleri 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinli gözaltına alındı. İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk, yaklaşık 6 bin 500 Filistinli var.

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İsrail askerleri 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun yazılı açıklamasına göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 15 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli bahanelerle Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili, 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli var.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: kudüs, israil, gözaltı, filistin
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