  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » İsrail askerleri 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 14 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

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İsrail askerleri 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece saatlerinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 14 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın, 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ile 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: operayon, israil, işgal, gözaltı, filistin, Batı Şeria, baskın, Askerler
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