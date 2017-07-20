İsrail askerleri 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria’nın Akabe, Kubatiyye, Sayda, Deyr Şeref, İmanin, Salim, Rafat, İzna, Beni Naim ve Ruka köyleri ile El Halil kentinde operasyon düzenlendi.

Açıklamada, gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 12 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail güçleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor. AA