İsrail askerleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun açıklamasında, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlenen baskınlarda, "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla 11 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Filistin basınında yer alan haberlerde, gözaltına alınanlar arasında eşi yıllar önce İsrail askerleri tarafından şehit edilen bir kadın ile 3 çocuğun da olduğu ifade edildi.

Gözaltına alınan çocukların daha sonra serbest bırakıldığı aktarıldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti’nin son verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli var.

Kaynak: AA