İsrail askerleri 10 Filistinliyi yaraladı

Filistinliler, ABD'nin Kudüs kararı ile Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde gösteriler düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin müdahalesinde 4 Filistinli gerçek mermiyle yaralanırken, onlarca Filistinli gazdan etkilendi.

Öte yandan Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kefer Kaddum beldesindeki Halk Direnişi Koordinatörü Murad İsteyvi, Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına karşı ve 15 yıldan beri kapalı olan bir caddenin açılması için düzenlenen gösteriye İsrail askerlerinin müdahalesinde 6 kişinin plastik mermiyle yaralandığını belirtti.

İsteyvi, yaralıların Rafidya Devlet Hastanesine kaldırıldığını aktardı.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş yapamıyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günleri düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.

Kaynak: AA